Россия озабочена риторикой Японии, заявил Рябков

ПЕКИН, 3 фев – РИА Новости. Россия озабочена элементами, в том числе официальной риторики Токио, которые по факту означают посягательство на "пацифистскую" конституцию данной страны и отказ от трех неядерных принципов, заявил во вторник журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Там, где раньше надо было проявлять сдержанность и через поиски общих знаменателей укреплять собственную безопасность, теперь доминируют попытки утвердить право сильного. Других объяснений этому нет", - отметил дипломат.