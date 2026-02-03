Россия озабочена риторикой Японии, заявил Рябков

ПЕКИН, 3 фев – РИА Новости. Россия озабочена элементами, в том числе официальной риторики Токио, которые по факту означают посягательство на "пацифистскую" конституцию данной страны и отказ от трех неядерных принципов, заявил во вторник журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Мы озабочены и осуждаем те элементы, в том числе официальной риторики, доносящейся из Токио, которые по факту означают посягательство и на "пацифистскую" конституцию данной страны, и особенно на ползучий отказ от трех неядерных принципов, которые долгие годы и десятилетия лежали в основе внешнеполитического и военно-политического курса Токио", - заявил Рябков.
Он указал, что "причины этого разные, они отчасти связаны с общим нарастанием амбиций в лагере возглавляемых США стран по отношению к тем, кого они относят к разряду стратегических соперников и конкурентов, то есть вседозволенность в сфере внешней военной политики становится чуть ли не нормой жизни у этих людей".
"Там, где раньше надо было проявлять сдержанность и через поиски общих знаменателей укреплять собственную безопасность, теперь доминируют попытки утвердить право сильного. Других объяснений этому нет", - отметил дипломат.
По его словам, "сколько бы не ссылались те, кто сейчас задает тон в Японии на какие-то меняющиеся региональные балансы, на какие-то не очень внятные тенденции, которые якобы мешают обеспечению безопасности Японии, это не работает".
"Потому что эскалационный и по факту агрессивный курс генерируется Соединенными Штатами и ближайшими региональными союзниками в ущерб Китаю, в ущерб интересам нашей страны", - добавил Рябков.