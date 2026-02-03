Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Ямала обсудил с прокуратурой меры поддержки населения региона - РИА Новости, 03.02.2026
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
20:30 03.02.2026
Губернатор Ямала обсудил с прокуратурой меры поддержки населения региона
Губернатор Ямала обсудил с прокуратурой меры поддержки населения региона - РИА Новости, 03.02.2026
Губернатор Ямала обсудил с прокуратурой меры поддержки населения региона
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на заседании коллегии окружной прокуратуры обсудил итоги работы ведомства за 2025 год, включая вопросы расселения аварийного... РИА Новости, 03.02.2026
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
россия
дмитрий артюхов
2026
ямал, россия, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Россия, Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямала обсудил с прокуратурой меры поддержки населения региона

Губернатор Ямала Артюхов обсудил с прокуратурой меры поддержки населения региона

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на заседании коллегии окружной прокуратуры
© Фото : пресс-служба губернатора ЯНАО
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на заседании коллегии окружной прокуратуры
САЛЕХАРД, 3 фев – РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на заседании коллегии окружной прокуратуры обсудил итоги работы ведомства за 2025 год, включая вопросы расселения аварийного жилья, поддержки участников специальной операции и многодетных семей, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Дмитрий Артюхов принял участие в заседании коллегии окружной прокуратуры. В обсуждении итогов работы ведомства в 2025 году и постановке задач на 2026-й также участвовали заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев, прокурор округа Дмитрий Конош, руководители правоохранительных и контролирующих органов, уполномоченные по правам человека и ребенка в ЯНАО, руководитель филиала фонда "Защитники Отечества", - говорится в сообщении.
По словам губернатора, которые приводит пресс-служба правительства региона, благодаря взаимодействию властей и прокуратуры на Ямале решаются многие вопросы, касающиеся предоставления мер поддержки жителям округа. Он отметил особое внимание к наиболее уязвимым группам населения, таким как дети, сироты, инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи и участники СВО и их близкие. На особом контроле находится вопрос расселения аварийного жилья.
"Работа ведется, и она заметна: в прошлом году мы расселили миллион аварийных квадратов, в четыре раза превысив задачи национального проекта, более 60 тысяч человек улучшили жилищные условия. Ямал – регион с высокими социальными стандартами, это отмечают наши жители. Тем не менее, тема аварийного жилья для Ямала еще не теряет своей актуальности, особенно в отдаленных поселках. По нему и всем острым вопросам работа будет продолжена", - сказал Артюхов.
Губернатор также отметил решение вопросов миграции. В результате совместной работы в регионе были обновлены условия предоставления "жилищного капитала молодой семьи", установлен минимальный срок проживания в России - 20 лет. Артюхов добавил, что аналогичное требование может быть введено и для других региональных мер поддержки, если будет соответствующий запрос от населения.
Артюхов добавил, что в вопросах миграции Ямал установил одни из самых строгих требований в стране – полный запрет работы на патентной основе во всех сферах экономики, за исключением строительства и ТЭК.
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалРоссияДмитрий Артюхов
 
 
