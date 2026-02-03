Замглавы Сергиева Посада задержали по подозрению в мошенничестве

Задержание замглавы Сергиева Посада за мошенничество и взятки

© УФСБ России по городу Москве и Московской области

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Первый замглавы Сергиево-Посадского округа Сергей Тостановский, подмосковный депутат и бизнесмены стали фигурантами дела о мошенничестве и взятках, сообщило региональное управление ФСБ.

"Пресечена противоправная деятельность первого заместителя главы Сергиево-Посадского городского округа Московской области , начальника управления сельского хозяйства данной администрации и двоих его подчиненных, а также директора местного муниципального бюджетного учреждения, который является депутатом городского округа, и представителей коммерческих структур, организовавших хищение бюджетных денежных средств", — рассказали в пресс-службе.

По данным силовиков, несколько сотрудников администрации получали денежное вознаграждение за помощь коммерческим структурам в конкурсах при определении поставщика услуг по муниципальным контрактам и за дальнейшее покровительство.

"Управлением задокументированы факты заключения от лица администрации, в том числе через муниципальные бюджетные учреждения, фиктивных договоров с коммерческими организациями, которые взятые на себя обязательства не выполнили", — отметили в ведомстве.

Помимо этого, установлено, что начальник управления сельского хозяйства с целью хищения средств необоснованно повышал премии сотрудникам, а также оформлял фиктивные командировочные расходы.