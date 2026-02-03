Рейтинг@Mail.ru
Замглавы Сергиева Посада задержали по подозрению в мошенничестве - РИА Новости, 03.02.2026
17:07 03.02.2026 (обновлено: 18:01 03.02.2026)
https://ria.ru/20260203/vzyatka-2071998644.html
Замглавы Сергиева Посада задержали по подозрению в мошенничестве
Замглавы Сергиева Посада задержали по подозрению в мошенничестве - РИА Новости, 03.02.2026
Замглавы Сергиева Посада задержали по подозрению в мошенничестве
Первый замглавы Сергиево-Посадского округа Сергей Тостановский, подмосковный депутат и бизнесмены стали фигурантами дела о мошенничестве и взятках, сообщило... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T17:07:00+03:00
2026-02-03T18:01:00+03:00
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сергиев посад
взятка
коррупция
россия
московская область (подмосковье)
сергиев посад
происшествия, россия, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сергиев посад, взятка, коррупция
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Сергиев Посад, Взятка, Коррупция
Замглавы Сергиева Посада задержали по подозрению в мошенничестве

Замглавы Сергиева Посада Тостановский задержан по делу о взятках и мошенничестве

© УФСБ России по городу Москве и Московской области Задержание замглавы Сергиева Посада за мошенничество и взятки
Задержание замглавы Сергиева Посада за мошенничество и взятки - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© УФСБ России по городу Москве и Московской области
Задержание замглавы Сергиева Посада за мошенничество и взятки
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Первый замглавы Сергиево-Посадского округа Сергей Тостановский, подмосковный депутат и бизнесмены стали фигурантами дела о мошенничестве и взятках, сообщило региональное управление ФСБ.
"Пресечена противоправная деятельность первого заместителя главы Сергиево-Посадского городского округа Московской области, начальника управления сельского хозяйства данной администрации и двоих его подчиненных, а также директора местного муниципального бюджетного учреждения, который является депутатом городского округа, и представителей коммерческих структур, организовавших хищение бюджетных денежных средств", — рассказали в пресс-службе.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Представитель Минобороны Никитин получил взятку в два миллиона рублей
29 января, 23:28
По данным силовиков, несколько сотрудников администрации получали денежное вознаграждение за помощь коммерческим структурам в конкурсах при определении поставщика услуг по муниципальным контрактам и за дальнейшее покровительство.
"Управлением задокументированы факты заключения от лица администрации, в том числе через муниципальные бюджетные учреждения, фиктивных договоров с коммерческими организациями, которые взятые на себя обязательства не выполнили", — отметили в ведомстве.
Помимо этого, установлено, что начальник управления сельского хозяйства с целью хищения средств необоснованно повышал премии сотрудникам, а также оформлял фиктивные командировочные расходы.
Правоохранительные органы возбудили уголовные дела о мошенничестве, получении и даче взятки, а также о посредничестве во взяточничестве. Фигурантов задержали.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Суд изъял в доход государства имущество экс-главы ГИБДД Челябинска
31 января, 17:38
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
