Источник: главу приморского Россельхознадзора задержали за взятку - РИА Новости, 03.02.2026
12:00 03.02.2026 (обновлено: 15:24 03.02.2026)
Источник: главу приморского Россельхознадзора задержали за взятку
Руководитель Приморского межрегионального управления Россельхознадзора Дмитрий Зданович задержан во Владивостоке по подозрению в получении взятки, в управлении... РИА Новости, 03.02.2026
Источник: главу приморского Россельхознадзора задержали за взятку

ВЛАДИВОСТОК, 3 фев – РИА Новости. Руководитель Приморского межрегионального управления Россельхознадзора Дмитрий Зданович задержан во Владивостоке по подозрению в получении взятки, в управлении прошли обыски, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Да, (Дмитрий Зданович - ред.) задержан по подозрению в получении взятки, с ним проводятся следственные действия. В управлении Россельхознадзора в Приморье прошли обыски", - сообщил собеседник агентства, не уточнив других подробностей.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Представитель Минобороны Никитин получил взятку в два миллиона рублей
29 января, 23:28
 
