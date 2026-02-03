Источник: главу приморского Россельхознадзора задержали за взятку

ВЛАДИВОСТОК, 3 фев – РИА Новости. Руководитель Приморского межрегионального управления Россельхознадзора Дмитрий Зданович задержан во Владивостоке по подозрению в получении взятки, в управлении прошли обыски, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.