В Киевской области прогремели взрывы
В Киевской области прогремели взрывы - РИА Новости, 03.02.2026
В Киевской области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Киевской области на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Телеграф". РИА Новости, 03.02.2026
киевская область
В Киевской области прогремели взрывы
В Киевской области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги