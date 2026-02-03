https://ria.ru/20260203/vzryv-2072037216.html
В Сумах прогремел взрыв
В Сумах прогремел взрыв
Взрыв прогремел во вторник в Сумах на севере Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 03.02.2026
