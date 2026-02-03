В Харькове прогремел взрыв

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Очередной взрыв прозвучал в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает местный филиал телеканала "Общественное".

"Взрыв в Харькове", - говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.