В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 03.02.2026
В Харькове прогремел взрыв
Очередной взрыв прозвучал в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает местный филиал телеканала "Общественное". РИА Новости, 03.02.2026
В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв