https://ria.ru/20260203/vzryv-2071839185.html
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы - РИА Новости, 03.02.2026
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы
Взрывы прогремели на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Иван Федоров. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T05:36:00+03:00
2026-02-03T05:36:00+03:00
2026-02-03T05:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
киев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/19/2050538734_0:455:2048:1607_1920x0_80_0_0_9660c51dad2bb3a7b9cfc455489e7df0.jpg
https://ria.ru/20260203/vzryv-2071833288.html
запорожская область
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/19/2050538734_0:155:2048:1691_1920x0_80_0_0_33b0e095869bceefe946b26cf0c17d84.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, россия, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области на фоне тревоги прогремели взрывы