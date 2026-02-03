Рейтинг@Mail.ru
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы - РИА Новости, 03.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
05:36 03.02.2026
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы
Взрывы прогремели на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Иван Федоров. РИА Новости, 03.02.2026
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Иван Федоров.
"Взрывы в (подконтрольной Киеву части - ред.) Запорожской области", - написал Федоров в своем Telegram-канале.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Украинские пожарные в Днепропетровске - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
В Сумах, Днепропетровске и Харькове прогремели новые взрывы
