В Сумах, Днепропетровске и Харькове прогремели новые взрывы - РИА Новости, 03.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:46 03.02.2026
В Сумах, Днепропетровске и Харькове прогремели новые взрывы
В Сумах, Днепропетровске и Харькове прогремели новые взрывы
Повторные взрывы прозвучали в Сумах, Днепропетровске и Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 03.02.2026
днепропетровск, харьков, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровск, Харьков, Харьковская область
В Сумах, Днепропетровске и Харькове прогремели новые взрывы

В Сумах, Днепропетровске и Харькове на фоне тревоги прогремели новые взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные в Днепропетровске
Украинские пожарные в Днепропетровске - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные в Днепропетровске. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Повторные взрывы прозвучали в Сумах, Днепропетровске и Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях звучит сигнал воздушной тревоги.
"В Сумах, Днепропетровске и Харькове прогремели повторные взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
В Днепропетровске и Харькове прогремели новые взрывы
Вчера, 03:23
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровскХарьковХарьковская область
 
 
