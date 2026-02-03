В Сумах, Днепропетровске и Харькове прогремели новые взрывы

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Повторные взрывы прозвучали в Сумах, Днепропетровске и Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное".

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях звучит сигнал воздушной тревоги.