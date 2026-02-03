https://ria.ru/20260203/vzryv-2071833288.html
В Сумах, Днепропетровске и Харькове прогремели новые взрывы
В Сумах, Днепропетровске и Харькове прогремели новые взрывы - РИА Новости, 03.02.2026
В Сумах, Днепропетровске и Харькове прогремели новые взрывы
Повторные взрывы прозвучали в Сумах, Днепропетровске и Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T03:46:00+03:00
2026-02-03T03:46:00+03:00
2026-02-03T03:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровск
харьков
харьковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/08/2066850781_0:13:1200:688_1920x0_80_0_0_011ba8afbc4910fae36d1baa4a4cf670.jpg
https://ria.ru/20260203/vzryv-2071832077.html
днепропетровск
харьков
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/08/2066850781_98:0:1165:800_1920x0_80_0_0_6cf671dfd6a32e06398b2523525a7ac5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепропетровск, харьков, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровск, Харьков, Харьковская область
В Сумах, Днепропетровске и Харькове прогремели новые взрывы
В Сумах, Днепропетровске и Харькове на фоне тревоги прогремели новые взрывы
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Повторные взрывы прозвучали в Сумах, Днепропетровске и Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях звучит сигнал воздушной тревоги.
"В Сумах, Днепропетровске и Харькове прогремели повторные взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.