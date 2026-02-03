https://ria.ru/20260203/vzryv-2071832077.html
В Днепропетровске и Харькове прогремели новые взрывы
В Днепропетровске и Харькове прогремели новые взрывы - РИА Новости, 03.02.2026
В Днепропетровске и Харькове прогремели новые взрывы
Повторные взрывы прогремели в Днепропетровске и Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. РИА Новости, 03.02.2026
