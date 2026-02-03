https://ria.ru/20260203/vzryv-2071831303.html
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел взрыв
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел взрыв - РИА Новости, 03.02.2026
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел взрыв
Взрыв прогремел в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, передает агентство Укринформ со ссылкой на своего корреспондента. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T03:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожье
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
запорожье
запорожская область
россия
запорожье, запорожская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины
