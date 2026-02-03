Рейтинг@Mail.ru
В Киеве прогремела новая серия взрывов
Специальная военная операция на Украине
 
02:53 03.02.2026
В Киеве прогремела новая серия взрывов
В Киеве прогремела новая серия взрывов - РИА Новости, 03.02.2026
В Киеве прогремела новая серия взрывов
Очередная серия взрывов прозвучала в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T02:53:00+03:00
2026-02-03T02:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
киев
Специальная военная операция на Украине, Киев
В Киеве прогремела новая серия взрывов

В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремела новая серия взрывов

© Фото : ГСЧС УкраиныПожарные на Украине
Пожарные на Украине - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Фото : ГСЧС Украины
Пожарные на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Очередная серия взрывов прозвучала в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве звучит сигнал воздушной тревоги.
"В Киеве... снова слышны взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.
Специальная военная операция на Украине
 
 
