Посол России прокомментировал сообщения о "вызове на ковер" в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 3 фев — РИА Новости. Посол в Ташкенте Алексей Ерхов назвал фейками комментарии в соцсетях и СМИ о том, что его якобы "вызвали на ковер" в МИД Узбекистана.

На прошлой неделе Ерхов встретился с заместителем главы ведомства Олимжоном Абдуллаевым. Они обсудили вопросы трудовой миграции и создание условий для легальной работы узбекистанцев в России . При этом узбекская сторона подчеркнула недопустимость ущемления прав и человеческого достоинства граждан республики во время миграционных проверок.

"Что касается различных дезинформирующих читателей комментариев по поводу состоявшейся встречи — вроде "вызвали на ковер", "пропесочили" — то можем лишь отметить их фейковый характер. Неплохо было бы перед публикацией информацию проверять", — сказал Ерхов.

Он отметил, что посольство в Ташкенте всегда открыто к контактам со СМИ и блогерами.

"С узбекистанской стороной у нас налажен хороший конструктивный диалог. Традиционно к российским послам в Ташкенте относятся с должным уважением", — добавил дипломат.