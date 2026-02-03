Посол России прокомментировал сообщения о "вызове на ковер" в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 3 фев — РИА Новости. Посол в Ташкенте Алексей Ерхов назвал фейками комментарии в соцсетях и СМИ о том, что его якобы "вызвали на ковер" в МИД Узбекистана.
На прошлой неделе Ерхов встретился с заместителем главы ведомства Олимжоном Абдуллаевым. Они обсудили вопросы трудовой миграции и создание условий для легальной работы узбекистанцев в России. При этом узбекская сторона подчеркнула недопустимость ущемления прав и человеческого достоинства граждан республики во время миграционных проверок.
"Что касается различных дезинформирующих читателей комментариев по поводу состоявшейся встречи — вроде "вызвали на ковер", "пропесочили" — то можем лишь отметить их фейковый характер. Неплохо было бы перед публикацией информацию проверять", — сказал Ерхов.
Он отметил, что посольство в Ташкенте всегда открыто к контактам со СМИ и блогерами.
"С узбекистанской стороной у нас налажен хороший конструктивный диалог. Традиционно к российским послам в Ташкенте относятся с должным уважением", — добавил дипломат.
Ерхова назначили послом в Узбекистане 5 сентября 2025 года. До этого с июня 2017-го он возглавлял дипмиссию в Турции. На прошлой неделе президент Владимир Путин наградил его орденом Александра Невского.
