На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 11,5 километра
На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 11,5 километра - РИА Новости, 03.02.2026
На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 11,5 километра
Вулкан Шивелуч на Камчатке произвел очередной мощный пепловый выброс на высоту 11,5 километра над уровнем моря, для авиации установлен "красный" код опасности,... РИА Новости, 03.02.2026
На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 11,5 километра
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на 11,5 километра