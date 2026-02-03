На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 11,5 километра

П.-КАМЧАТСКИЙ, 3 фев - РИА Новости . Вулкан Шивелуч на Камчатке произвел очередной мощный пепловый выброс на высоту 11,5 километра над уровнем моря, для авиации установлен "красный" код опасности, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).

По данным ученых, выброс произошел в 14.51 по камчатскому времени (5.51 мск). Для авиации установлен "красный" код опасности, что означает угрозу для местных и международных авиаперевозок.