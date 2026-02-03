МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Проблемы в вопросах снабжения украинской армии представляют собой главную угрозу для ВСУ, заявил отставной офицер ВС США Станислав Крапивник в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена.
"Есть хорошая фраза: "Любители спорят о тактике, а профессионалы говорят о логистике". Даже если у вас лучшая армия в мире, но у нее нет патронов и хлеба, она ничего не сможет сделать, кроме как погибнуть на месте. Это реальность в ВСУ. Если вы не можете прокормить свои войска, не можете их вооружить, то у вас их не останется", — сказал он.
По словам Крапивника, "те времена, когда армии могли сами себя прокормить, уже давно прошли".
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.
