Рейтинг@Mail.ru
"Ничего не может". В США заявили о катастрофе в ВСУ - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:47 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/vsu-2072056668.html
"Ничего не может". В США заявили о катастрофе в ВСУ
"Ничего не может". В США заявили о катастрофе в ВСУ - РИА Новости, 03.02.2026
"Ничего не может". В США заявили о катастрофе в ВСУ
Проблемы в вопросах снабжения украинской армии представляют собой главную угрозу для ВСУ, заявил отставной офицер ВС США Станислав Крапивник в эфире... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T22:47:00+03:00
2026-02-03T22:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
гленн дизен
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927970238_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_db9dec848b68a979b0b3a52d9fd28698.jpg
https://ria.ru/20260203/ryutte-2071961140.html
https://ria.ru/20260203/zelenskiy-2072006881.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927970238_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_40e094e71db033594a7932fd7dc8596e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гленн дизен, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Гленн Дизен, Вооруженные силы Украины, Украина
"Ничего не может". В США заявили о катастрофе в ВСУ

Крапивник назвал проблемы в логистике ВСУ главной угрозой для их выживания

© AP Photo / LibkosУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© AP Photo / Libkos
Украинский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Проблемы в вопросах снабжения украинской армии представляют собой главную угрозу для ВСУ, заявил отставной офицер ВС США Станислав Крапивник в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена.
"Есть хорошая фраза: "Любители спорят о тактике, а профессионалы говорят о логистике". Даже если у вас лучшая армия в мире, но у нее нет патронов и хлеба, она ничего не сможет сделать, кроме как погибнуть на месте. Это реальность в ВСУ. Если вы не можете прокормить свои войска, не можете их вооружить, то у вас их не останется", — сказал он.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает в Верховной раде - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Генсек НАТО в речи в Раде призвал готовиться к трудным решениям по Украине
Вчера, 15:22
По словам Крапивника, "те времена, когда армии могли сами себя прокормить, уже давно прошли".
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Зеленский решил обновить план обороны Украины
Вчера, 17:42
 
Специальная военная операция на УкраинеГленн ДизенВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала