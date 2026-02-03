На Украине разворовали более 600 тысяч долларов из средств для инвалидов

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Украинское министерство по делам ветеранов ВСУ разворовало более 600 тысяч долларов из одних только средств, выделенных на обеспечение военных, ставших инвалидами в 2025 году, сообщили РИА Новости в силовых структурах.