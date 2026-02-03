Рейтинг@Mail.ru
На Украине разворовали более 600 тысяч долларов из средств для инвалидов - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:25 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/vsu-2072054084.html
На Украине разворовали более 600 тысяч долларов из средств для инвалидов
На Украине разворовали более 600 тысяч долларов из средств для инвалидов - РИА Новости, 03.02.2026
На Украине разворовали более 600 тысяч долларов из средств для инвалидов
Украинское министерство по делам ветеранов ВСУ разворовало более 600 тысяч долларов из одних только средств, выделенных на обеспечение военных, ставших... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T22:25:00+03:00
2026-02-03T22:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942444716_355:239:3072:1767_1920x0_80_0_0_94a790ed2ae8af243fa770e9beb228be.jpg
https://ria.ru/20251226/syrskiy-2064691202.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942444716_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_07e34847c2c5d663945a79881e4a3605.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
На Украине разворовали более 600 тысяч долларов из средств для инвалидов

РИА Новости: на Украине разворовали более $600 тыс из средств для инвалидов ВСУ

© AP Photo / Alastair GrantУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© AP Photo / Alastair Grant
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Украинское министерство по делам ветеранов ВСУ разворовало более 600 тысяч долларов из одних только средств, выделенных на обеспечение военных, ставших инвалидами в 2025 году, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
«
"Государственная аудиторская служба провела проверку министерства по делам ветеранов Украины, которая показала нецелевое расходование 26 миллионов гривен (более 600 тысяч долларов - ред.) на обеспечение инвалидов I-II группы", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что эти деньги должны были быть потрачены на помощь украинским военным, ставшим инвалидами в ходе боевых действий в 2025 году.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
"Жалеть никого не будут". Сырский нашел решение проблем на фронте
26 декабря 2025, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала