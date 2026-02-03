МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Более двух третей мобилизованных в ВСУ убегают из украинской армии, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

"Украинские нацисты жалуются, что поставляемое ТЦК "пушечное мясо" всё сложнее отправлять на передовую, более 30% из них больные, остальные дезертируют", - сказал собеседник агентства.

Украинские пленные в интервью РИА Новости регулярно рассказывают о массовом дезертирстве в украинской армии. По их словам, чаще всего бегут из учебных центров.