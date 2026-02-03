https://ria.ru/20260203/vsu-2072049594.html
Более двух третей мобилизованных убегают из ВСУ, рассказали силовики
Более двух третей мобилизованных убегают из ВСУ, рассказали силовики - РИА Новости, 03.02.2026
Более двух третей мобилизованных убегают из ВСУ, рассказали силовики
Более двух третей мобилизованных в ВСУ убегают из украинской армии, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T21:52:00+03:00
2026-02-03T21:52:00+03:00
2026-02-03T21:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
вооруженные силы украины
в мире
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067214626_0:14:3072:1742_1920x0_80_0_0_7ea21b69108e25cd39977f37428834ab.jpg
https://ria.ru/20260202/vsu-2071740888.html
москва
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067214626_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3b2ae5c29665afd43597d916f653f711.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, вооруженные силы украины, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Москва, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина
Более двух третей мобилизованных убегают из ВСУ, рассказали силовики
РИА Новости: украинские нацисты жалуются на массовое дезертирство из ВСУ