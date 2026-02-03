https://ria.ru/20260203/vsu-2072040401.html
Средства ПВО за шесть часов сбили 16 украинских БПЛА
ПВО перехватила и уничтожила 16 украинских БПЛА за шесть часов, сообщило Минобороны России во вторник. РИА Новости, 03.02.2026
