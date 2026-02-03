ВСУ обстреляли Херсонскую область

"В результате прямого попадания разрушен жилой дом в Чернянке. Повреждена крыша и несущие стены. Подача газа перекрыта", — написал он.

Еще несколько снарядов прилетело по береговой линии в селе Любимовка. Жертв в результате попаданий нет.