ВСУ обстреляли Херсонскую область
17:14 03.02.2026 (обновлено: 18:14 03.02.2026)
ВСУ обстреляли Херсонскую область
ВСУ обстреляли Херсонскую область
Украинские боевики нанесли удар по двум селам в Херсонской области, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук в Telegram-канале. РИА Новости, 03.02.2026
Последствия атаки ВСУ в Херсонской области. 3 февраля 2026 года
Последствия атаки ВСУ в Херсонской области. 3 февраля 2026 года - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Фото : Павел Филипчук Глава округа/Telegram
Последствия атаки ВСУ в Херсонской области. 3 февраля 2026 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев — РИА Новости. Украинские боевики нанесли удар по двум селам в Херсонской области, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук в Telegram-канале.
"В результате прямого попадания разрушен жилой дом в Чернянке. Повреждена крыша и несущие стены. Подача газа перекрыта", — написал он.

Еще несколько снарядов прилетело по береговой линии в селе Любимовка. Жертв в результате попаданий нет.
Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. В конце августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов сообщал, что армия освободила 76 процентов этой территории.
После референдума в сентябре 2022 года Херсонская область вошла в состав России. Украина не признает его легитимность и считает регион временно оккупированным. Многие страны Запада поддерживают по этому вопросу Киев, который регулярно обстреливает гражданские объекты из артиллерии и атакует беспилотниками.
Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
