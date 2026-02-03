ВСУ обстреляли Херсонскую область

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев — РИА Новости. Украинские боевики нанесли удар по двум селам в Херсонской области, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук в Telegram-канале.
«
"В результате прямого попадания разрушен жилой дом в Чернянке. Повреждена крыша и несущие стены. Подача газа перекрыта", — написал он.
Еще несколько снарядов прилетело по береговой линии в селе Любимовка. Жертв в результате попаданий нет.
Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. В конце августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов сообщал, что армия освободила 76 процентов этой территории.
После референдума в сентябре 2022 года Херсонская область вошла в состав России. Украина не признает его легитимность и считает регион временно оккупированным. Многие страны Запада поддерживают по этому вопросу Киев, который регулярно обстреливает гражданские объекты из артиллерии и атакует беспилотниками.
Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
