ВСУ второй раз атаковали грузовик на донецкой объездной трассе - РИА Новости, 03.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:11 03.02.2026
ВСУ второй раз атаковали грузовик на донецкой объездной трассе
Украинские военные атаковали грузовой автомобиль второй за три дня на объездной трассе Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.02.2026
макеевка, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Украина, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
Последствия обстрела
Последствия обстрела
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела . Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 фев – РИА Новости. Украинские военные атаковали грузовой автомобиль второй за три дня на объездной трассе Донецка, передает корреспондент РИА Новости.
Удар FPV-дрона пришелся на участке трассы, который проходит в Макеевке. В результате атаки произошло возгорание фуры. По предварительным данным водитель не пострадал.
"Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 09:25 - трасса ДКАД (Ясиноватский м.о.): БПЛА-камикадзе", - сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
Позавчера в ведомстве сообщали об атаке ВСУ на грузовой автомобиль на том же участке дороги, тогда водитель пострадал.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
