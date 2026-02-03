https://ria.ru/20260203/vsu-2071937253.html
ВСУ второй раз атаковали грузовик на донецкой объездной трассе
ВСУ второй раз атаковали грузовик на донецкой объездной трассе - РИА Новости, 03.02.2026
ВСУ второй раз атаковали грузовик на донецкой объездной трассе
Украинские военные атаковали грузовой автомобиль второй за три дня на объездной трассе Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.02.2026
специальная военная операция на украине
макеевка
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
макеевка
украина
донецкая народная республика
ВСУ второй раз атаковали грузовик на донецкой объездной трассе
ВСУ атаковали грузовик на донецкой объездной трассе второй раз за три дня