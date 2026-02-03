https://ria.ru/20260203/vsu-2071875661.html
ВСУ применили артиллерию по Курской области 25 раз за сутки
КУРСК, 3 фев - РИА Новости. ВСУ 25 раз за сутки применили артиллерию по отселённым приграничным районам Курской области, всего было сбито 23 вражеских беспилотника различного типа, погибших нет, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 часов 2 февраля до 07.00 часов 3 февраля сбито 23 вражеских беспилотника различных типов. 25 раз враг применил артиллерию по отселённым районам", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он добавил, что беспилотники ВСУ 10 раз атаковали территорию региона, сбрасывая взрывные устройства.
"В результате атак в деревне Гниловка Рыльского района уничтожен автомобиль, в селе Акимовка — повреждены кузов и остекление автомобиля, в селе Михайловка — повреждены 2 автомобиля и пострадали 3 человека. В селе Вишнево Беловского района посечён фасад и остекление дома", - сообщил глава региона.
Уточняется, что погибших нет.