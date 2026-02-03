Из-за атак ВСУ за неделю погибли 12 мирных жителей

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. От атак ВСУ с 26 января по 1 февраля погибли 12 мирных жителей России, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 75 мирных жителей: ранены 63 человека, в том числе 4 несовершеннолетних, погибли 12 человек, в том числе один несовершеннолетний", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.

Всего же по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 2920 боеприпасов, добавил посол.

Он отметил, что для массированных ударов украинские боевики преимущественно использовали дроны различных модификаций малого и большого радиуса действий, а также применяли РСЗО, артиллерию, ракеты, авиабомбы и минометные мины.