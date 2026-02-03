https://ria.ru/20260203/vsu-2071845637.html
Из-за атак ВСУ за неделю погибли 12 мирных жителей
Из-за атак ВСУ за неделю погибли 12 мирных жителей - РИА Новости, 03.02.2026
Из-за атак ВСУ за неделю погибли 12 мирных жителей
От атак ВСУ с 26 января по 1 февраля погибли 12 мирных жителей России, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T07:07:00+03:00
2026-02-03T07:07:00+03:00
2026-02-03T07:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
родион мирошник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065613961_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_490caecee5a7b9a5c91748b214d72530.jpg
https://ria.ru/20260201/dnr-2071536789.html
https://ria.ru/20260201/dnr-2071531269.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065613961_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_119a7cfe76cdd4b628d07e8b3ed8d55d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, родион мирошник
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Родион Мирошник
Из-за атак ВСУ за неделю погибли 12 мирных жителей
Мирошник: из-за атак ВСУ за неделю погибли 12 мирных жителей РФ
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. От атак ВСУ с 26 января по 1 февраля погибли 12 мирных жителей России, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 75 мирных жителей: ранены 63 человека, в том числе 4 несовершеннолетних, погибли 12 человек, в том числе один несовершеннолетний", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.
Всего же по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 2920 боеприпасов, добавил посол.
Он отметил, что для массированных ударов украинские боевики преимущественно использовали дроны различных модификаций малого и большого радиуса действий, а также применяли РСЗО, артиллерию, ракеты, авиабомбы и минометные мины.
"Наибольшее число пострадавших мирных жителей за этот период зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской областях
. Чаще всего причиной гибели или ранений гражданского населения становились атаки украинских формирований с использованием ударных дронов. За прошедшие семь дней от ударов украинских БПЛА пострадали 69 мирных жителей, что составило порядка 92% от общего числа пострадавших", - подчеркнул Мирошник
.