Рейтинг@Mail.ru
Из-за атак ВСУ за неделю погибли 12 мирных жителей - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:07 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/vsu-2071845637.html
Из-за атак ВСУ за неделю погибли 12 мирных жителей
Из-за атак ВСУ за неделю погибли 12 мирных жителей - РИА Новости, 03.02.2026
Из-за атак ВСУ за неделю погибли 12 мирных жителей
От атак ВСУ с 26 января по 1 февраля погибли 12 мирных жителей России, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T07:07:00+03:00
2026-02-03T07:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
родион мирошник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065613961_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_490caecee5a7b9a5c91748b214d72530.jpg
https://ria.ru/20260201/dnr-2071536789.html
https://ria.ru/20260201/dnr-2071531269.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065613961_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_119a7cfe76cdd4b628d07e8b3ed8d55d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, родион мирошник
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Родион Мирошник
Из-за атак ВСУ за неделю погибли 12 мирных жителей

Мирошник: из-за атак ВСУ за неделю погибли 12 мирных жителей РФ

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. От атак ВСУ с 26 января по 1 февраля погибли 12 мирных жителей России, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 75 мирных жителей: ранены 63 человека, в том числе 4 несовершеннолетних, погибли 12 человек, в том числе один несовершеннолетний", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.
Последствия атаки дрона по Сартане в ДНР - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
При атаке дронов в ДНР погибли женщина и ребенок
1 февраля, 12:53
Всего же по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 2920 боеприпасов, добавил посол.
Он отметил, что для массированных ударов украинские боевики преимущественно использовали дроны различных модификаций малого и большого радиуса действий, а также применяли РСЗО, артиллерию, ракеты, авиабомбы и минометные мины.
"Наибольшее число пострадавших мирных жителей за этот период зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской областях. Чаще всего причиной гибели или ранений гражданского населения становились атаки украинских формирований с использованием ударных дронов. За прошедшие семь дней от ударов украинских БПЛА пострадали 69 мирных жителей, что составило порядка 92% от общего числа пострадавших", - подчеркнул Мирошник.
Пункт воздушного наблюдения - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
В ДНР за неделю сорвали более 200 атак украинских БПЛА
1 февраля, 12:04
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРодион Мирошник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала