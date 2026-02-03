Рейтинг@Mail.ru
Боевики ВСУ бегут с позиций и бросают оружие в Сумской области - РИА Новости, 03.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:31 03.02.2026 (обновлено: 17:24 03.02.2026)
Боевики ВСУ бегут с позиций и бросают оружие в Сумской области
Боевики ВСУ бегут с позиций и бросают оружие в Сумской области - РИА Новости, 03.02.2026
Боевики ВСУ бегут с позиций и бросают оружие в Сумской области
Украинские боевики спешно покидают позиции в Краснопольском районе Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 03.02.2026
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
сумская область
сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины
Боевики ВСУ бегут с позиций и бросают оружие в Сумской области

РИА Новости: ВСУ бегут с позиций и бросают оружие в Сумской области

© REUTERS / SOPA Images/Francisco Richart Украинский военнослужащий в Сумской области
Украинский военнослужащий в Сумской области - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© REUTERS / SOPA Images/Francisco Richart
Украинский военнослужащий в Сумской области. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Украинские боевики спешно покидают позиции в Краснопольском районе Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Оборона ВСУ буквально трещит по швам, личный состав бежит, <...> бросая вооружение", — сказал собеседник агентства.
Спецоперация - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В Сумской области уничтожили два состава с боевиками и техникой ВСУ
2 февраля, 07:19
На оставленных позициях находят пустые бутылки от спиртного и средства индивидуальной защиты, добавил он.
В этом регионе действует группировка "Север". По данным Минобороны, за сутки противник потерял здесь до 250 военных, боевую бронированную машину, 14 автомобилей, два артиллерийских орудия, пять складов материальных средств.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Сумской областью.
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
