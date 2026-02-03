Боевики ВСУ бегут с позиций и бросают оружие в Сумской области

На оставленных позициях находят пустые бутылки от спиртного и средства индивидуальной защиты, добавил он.

В этом регионе действует группировка "Север". По данным Минобороны, за сутки противник потерял здесь до 250 военных, боевую бронированную машину, 14 автомобилей, два артиллерийских орудия, пять складов материальных средств.