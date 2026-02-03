https://ria.ru/20260203/vsu-2071843383.html
Боевики ВСУ бегут с позиций и бросают оружие в Сумской области
Боевики ВСУ бегут с позиций и бросают оружие в Сумской области
Украинские боевики спешно покидают позиции в Краснопольском районе Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 03.02.2026
сумская область
Боевики ВСУ бегут с позиций и бросают оружие в Сумской области
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Украинские боевики спешно покидают позиции в Краснопольском районе Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Оборона ВСУ
буквально трещит по швам, личный состав бежит, <...> бросая вооружение", — сказал собеседник агентства.
На оставленных позициях находят пустые бутылки от спиртного и средства индивидуальной защиты, добавил он.
В этом регионе действует группировка "Север". По данным Минобороны, за сутки противник потерял здесь до 250 военных, боевую бронированную машину, 14 автомобилей, два артиллерийских орудия, пять складов материальных средств.
Как подчеркивал президент Владимир Путин
, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Сумской областью.