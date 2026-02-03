https://ria.ru/20260203/vsu-2071843271.html
ВСУ активно оборудуют запасные позиции в Харьковской области
Украинские военные оборудуют запасные позиции в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 03.02.2026
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
харьковская область
Новости
ru-RU
харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
