ВСУ потеряли два взвода убитыми и сбежали из Торецкого - РИА Новости, 03.02.2026
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:42 03.02.2026
ВСУ потеряли два взвода убитыми и сбежали из Торецкого
ВСУ потеряли два взвода убитыми и сбежали из Торецкого
Российские военнослужащие ликвидировали два взвода пехоты боевиков ВСУ и отразили все попытки контратаковать в населенном пункте Торецкое на Дружковском... РИА Новости, 03.02.2026
ВСУ потеряли два взвода убитыми и сбежали из Торецкого

ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие ликвидировали два взвода пехоты боевиков ВСУ и отразили все попытки контратаковать в населенном пункте Торецкое на Дружковском направлении ДНР, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода 102-го гвардейского полка группировки войск "Центр" Олег Лозовой.
По словам командира, российские подразделения заняли в населенном пункте более выгодные позиции, после чего приступили к планомерной зачистке.
"Начали "работать" (зачищать - ред.) дом за домом. Деваться противнику было некуда — либо контратаковать, либо отходить. Но отходить им было некуда, наш солдат был везде", — отметил Лозовой.
По его словам, противник оперативно пытался подтянуть резервы для обороны населенного пункта.
"Наша артиллерия полностью отрезала эти пути (снабжения ВСУ - ред.)", — сказал он.
ВСУ потеряли не менее двух взводов личного состава.
"Соответственно, мы их подавили, два взвода — точно… После этого организованных контратак больше не было", — подчеркнул командир взвода.
Сопротивление ВСУ окончательно ослабло на завершающем этапе операции.
"Когда нам оставалось дочистить совсем немного, по радиосвязи сообщили, что враг уходит. Просто ушли", — заключил Лозовой.
Минобороны РФ 31 января сообщило, что силы группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Торецкое в ДНР.
Специальная военная операция на Украине
 
 
