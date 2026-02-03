Рейтинг@Mail.ru
ВСУ привлекли боевиков "Азова"* для сдерживания группировки "Запад"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:12 03.02.2026
ВСУ привлекли боевиков "Азова"* для сдерживания группировки "Запад"
ВСУ привлекли боевиков "Азова"* для сдерживания группировки "Запад"
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
донецкая народная республика
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ привлекли боевиков "Азова"* для сдерживания группировки "Запад"

Кимаковский: ВСУ привлекли "Азов" для сдерживания группировки "Запад"

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. ВСУ привлекли боевиков запрещенной в России террористической организации "Азов"* для сдерживания группировки войск ВС РФ "Запад", сообщил РИА Новости советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
"ВСУ для сдерживания группировки войск "Запад" привлекли подразделения 3-й отдельной штурмовой бригады "Азов"*, 13-й бригады Нацгвардии оперативного назначения тактической группировки "Хортица", 151-й отдельный разведывательно-ударный батальон", - рассказал советник главы ДНР.
* Запрещенная в России террористическая организация
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Больше 30 колумбийских боевиков присоединятся к ВСУ в феврале
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
