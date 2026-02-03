Больше 30 колумбийских боевиков присоединятся к ВСУ в феврале

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Больше 30 колумбийцев должны присоединиться к подразделению ВСУ "Специальная латинская бригада" (СЛБ) в феврале, несмотря на утверждение конгрессом Колумбии законопроекта о присоединении этой страны к Конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года, выяснило РИА Новости.