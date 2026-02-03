Рейтинг@Mail.ru
Дрон ВСУ на глазах у мужчины убил его жену и еще двух женщин под Северском - РИА Новости, 03.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:42 03.02.2026
Дрон ВСУ на глазах у мужчины убил его жену и еще двух женщин под Северском
Дрон ВСУ на глазах у мужчины убил его жену и еще двух женщин под Северском - РИА Новости, 03.02.2026
Дрон ВСУ на глазах у мужчины убил его жену и еще двух женщин под Северском
Пожилой мужчина стал свидетелем гибели своей жены и ещё двух пожилых женщин от удара украинского БПЛА под Северском в Донецкой Народной Республике, трагедия... РИА Новости, 03.02.2026
Дрон ВСУ на глазах у мужчины убил его жену и еще двух женщин под Северском

Дрон ВСУ убил трех женщин под Северском

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
ЛУГАНСК, 3 фев - РИА Новости. Пожилой мужчина стал свидетелем гибели своей жены и ещё двух пожилых женщин от удара украинского БПЛА под Северском в Донецкой Народной Республике, трагедия произошла всего за несколько дней до их эвакуации, рассказал РИА Новости руководитель аппарата омбудсмена в ЛНР Даниил Стяжкин.
"Очередная трагическая история, с которой столкнулся пожилой мужчина. Буквально на его глазах за несколько дней до его эвакуации у него погибла его супруга, которая была убита украинской стороной с применением БПЛА, а также погибли рядом находившиеся две пожилые женщины", — рассказал собеседник агентства.
Он пояснил, что факты по данному делу переданы в Следственный комитет России для последующей работы следователей по случившемуся преступлению со стороны украинского режима.
Начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов 11 декабря 2025 года доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Северска в ДНР.
Польские солдаты осматривают автомобиль с одной из ракетных установок HIMARS - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Беженец рассказал, как ВСУ прятали РСЗО HIMARS на тракторных стоянках
1 февраля, 15:02
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
