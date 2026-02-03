Рейтинг@Mail.ru
Новый главврач запорожской больницы оказался братом главы ОГА Федорова - РИА Новости, 03.02.2026
07:19 03.02.2026
Новый главврач запорожской больницы оказался братом главы ОГА Федорова
Новый главврач запорожской больницы оказался братом главы ОГА Федорова - РИА Новости, 03.02.2026
Новый главврач запорожской больницы оказался братом главы ОГА Федорова
Новый директор горбольницы подконтрольного Киеву Запорожья, брат главы назначенной Киевом Запорожской облгосадминистрации Александр Федоров владеет большим... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T07:19:00+03:00
2026-02-03T07:19:00+03:00
киев
запорожье
запорожская область
киев
запорожье
запорожская область
киев, запорожье, запорожская область
Киев, Запорожье, Запорожская область
Новый главврач запорожской больницы оказался братом главы ОГА Федорова

РИА Новости: новый главврач запорожской больницы оказался братом главы ОГА

© AP Photo / Leo CorreaЛюди на улице в городе Запорожье
Люди на улице в городе Запорожье
© AP Photo / Leo Correa
Люди на улице в городе Запорожье. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Новый директор горбольницы подконтрольного Киеву Запорожья, брат главы назначенной Киевом Запорожской облгосадминистрации Александр Федоров владеет большим количеством недвижимости, автомобилей и земельных участков в Киеве и на Западной Украине, а за 2025 год его семья заработала около 355 тысяч долларов, выяснило РИА Новости, изучив декларацию.
В январе Запорожский городской совет сообщил, что Александра Федорова представили коллективу Запорожской городской больницы экстренной и скорой медицинской помощи. По данным местной прессы, это родной брат назначенного Киевом главы администрации Ивана Федорова. Александр Федоров по образованию отоларинголог, работает в сфере здравоохранения с 2006 года и уже возглавлял городские больницы №3 и №4 в 2024-2025 годах - как раз в годы, когда его брат стал главой Запорожской облгосадминистрации. Александр Фёдоров является собственником и директором сети частных медицинских клиник "Инмедико".
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
ГБР: в Одессе койки для военных закупали по завышенным ценам
27 января, 14:24
В опубликованной им за 2025 год ежегодной декларации на сайте Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления указано, что общий доход семьи Александра Фёдорова составил за год около 15 миллионов гривен (355 тысяч долларов). Из них более 61,5 тысячи долларов получено от предпринимательской деятельности Александра Фёдорова, 16 тысяч долларов зарплаты в больнице №4, 108 тысяч долларов от продажи имущества. Указывается также, что от собственной фирмы "Инмедико" Фёдоров получил 74,5 тысячи долларов "возвратной помощи".
В собственности Фёдорова числятся девять нежилых помещений общей площадью 349 квадратных метров в подконтрольном Киеву Запорожье. Также в семье Фёдорова задекларировано 129 тысяч долларов наличными, в собственности семьи находится жилой дом площадью 166,8 квадратных метра, земельные участки общей площадью 2788 квадратных метров.
В августе Фёдоров стал собственником квартиры в Киеве за 92 тысячи долларов, а в сентябре его жена приобрела в собственность три жилых дома в Ивано-Франковской области общей стоимостью 53 тысячи долларов. У семьи Фёдорова задекларировано 10 легковых и два грузовых автомобиля, девять прицепов.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Киев - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Жители Киева перекрыли дороги из-за длительных отключений света
1 февраля, 17:55
1 февраля, 17:55
 
КиевЗапорожьеЗапорожская область
 
 
