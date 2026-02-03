Новый главврач запорожской больницы оказался братом главы ОГА Федорова

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Новый директор горбольницы подконтрольного Киеву Запорожья, брат главы назначенной Киевом Запорожской облгосадминистрации Александр Федоров владеет большим количеством недвижимости, автомобилей и земельных участков в Киеве и на Западной Украине, а за 2025 год его семья заработала около 355 тысяч долларов, выяснило РИА Новости, изучив декларацию.

В опубликованной им за 2025 год ежегодной декларации на сайте Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления указано, что общий доход семьи Александра Фёдорова составил за год около 15 миллионов гривен (355 тысяч долларов). Из них более 61,5 тысячи долларов получено от предпринимательской деятельности Александра Фёдорова, 16 тысяч долларов зарплаты в больнице №4, 108 тысяч долларов от продажи имущества. Указывается также, что от собственной фирмы "Инмедико" Фёдоров получил 74,5 тысячи долларов "возвратной помощи".