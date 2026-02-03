Рейтинг@Mail.ru
ВОЗ запросила миллиард долларов на оказание экстренной помощи - РИА Новости, 03.02.2026
15:38 03.02.2026
ВОЗ запросила миллиард долларов на оказание экстренной помощи
ВОЗ запросила миллиард долларов на оказание экстренной помощи - РИА Новости, 03.02.2026
ВОЗ запросила миллиард долларов на оказание экстренной помощи
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила с призывом о сборе одного миллиарда долларов для оказания чрезвычайной медицинской помощи в 2026 году,... РИА Новости, 03.02.2026
ВОЗ запросила миллиард долларов на оказание экстренной помощи

Эмблема Всемирной организации здравоохранения. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила с призывом о сборе одного миллиарда долларов для оказания чрезвычайной медицинской помощи в 2026 году, сообщило во вторник агентство Рейтер со ссылкой на исполнительного директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Чикве Ихеквазу.
«
"ВОЗ запросила сбор средств на сумму в один миллиард долларов для чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения в этом году", - говорится в материале.
Отмечается, что это на треть ниже, чем в прошлом году.
По словам Ихеквазу, средства пойдут на 36 программ по оказанию помощи, в частности в секторе Газа, Судане и на Украине. При этом он отверг возможность выхода ВОЗ из некоторых программ.
Соединенные Штаты сообщили о выходе из ВОЗ 22 января - ровно через год после того, как исполнительный указ президента Дональда Трампа запустил этот процесс. В офисе генсека ООН заявляли, что США не "больше не участвуют в работе ВОЗ"
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В офисе генсека ООН подтвердили, что США больше не член ВОЗ
22 января, 21:39
 
