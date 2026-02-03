Дерматолог рассказал, можно ли самостоятельно лечить выпадение волос

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Заниматься самолечением выпадения волос не стоит, так как это может усугубить ситуацию, до посещения специалиста лучше добавить в питание больше белка и полезных жиров, а также отказаться от агрессивных способов окрашивания и тугих причесок, рассказал РИА Новости врач-дерматолог медицинской компании "СберЗдоровье" Андрей Кузнецов.

"Не следует пытаться заниматься коррекцией выпадения волос самостоятельно, особенно применяя какие-либо лекарственные средства. Это может привести к усугублению ситуации", - обратил внимание Кузнецов.

Если есть подозрение на выпадение волос, то до посещения трихолога или дерматолога врач советует скорректировать рацион питания. Он должен включать достаточное количество витаминов и микроэлементов, белка, а также полезных жиров, в том числе омега-3 жирных кислот, которые можно найти в жирных сортах рыбы. "Рекомендуется отказаться от агрессивных методик окрашивания, горячих укладок, тугих причесок", - добавил эксперт.

Чтобы самостоятельно понять, нужно ли начинать бить тревогу из-за выпадения волос или ситуация находится в пределах нормы, можно провести простой тест: взять небольшую прядь волос и осторожно потянуть ее. "Если в руке останется более пяти-шести волосков, это может указывать на повышенное выпадение и служит поводом для обращения к врачу-трихологу", - отметил Кузнецов.

В норме человек теряет 50-100 волосков ежедневно, но это число может варьироваться в зависимости от особенностей ухода за волосами, генетики и общего состояния здоровья. Также стоит обращать внимание на изменение плотности волос, расширение пробора, уменьшение объема хвоста, и если длительность выпадения составляет более 6-8 недель, подчеркнул дерматолог.