Дерматолог рассказал, можно ли самостоятельно лечить выпадение волос - РИА Новости, 03.02.2026
00:49 03.02.2026
Дерматолог рассказал, можно ли самостоятельно лечить выпадение волос
Дерматолог рассказал, можно ли самостоятельно лечить выпадение волос - РИА Новости, 03.02.2026
Дерматолог рассказал, можно ли самостоятельно лечить выпадение волос
Заниматься самолечением выпадения волос не стоит, так как это может усугубить ситуацию, до посещения специалиста лучше добавить в питание больше белка и... РИА Новости, 03.02.2026
общество
https://ria.ru/20260131/dermatolog-2071368306.html
https://ria.ru/20260131/morozy-2071397400.html
2026
Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152273/26/1522732671_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_9720e050b1afae7943ca7c62fca4f04e.jpg
общество
Общество
Дерматолог рассказал, можно ли самостоятельно лечить выпадение волос

РИА Новости: самолечение выпадения волос может усугубить ситуацию

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Заниматься самолечением выпадения волос не стоит, так как это может усугубить ситуацию, до посещения специалиста лучше добавить в питание больше белка и полезных жиров, а также отказаться от агрессивных способов окрашивания и тугих причесок, рассказал РИА Новости врач-дерматолог медицинской компании "СберЗдоровье" Андрей Кузнецов.
"Не следует пытаться заниматься коррекцией выпадения волос самостоятельно, особенно применяя какие-либо лекарственные средства. Это может привести к усугублению ситуации", - обратил внимание Кузнецов.
Если есть подозрение на выпадение волос, то до посещения трихолога или дерматолога врач советует скорректировать рацион питания. Он должен включать достаточное количество витаминов и микроэлементов, белка, а также полезных жиров, в том числе омега-3 жирных кислот, которые можно найти в жирных сортах рыбы. "Рекомендуется отказаться от агрессивных методик окрашивания, горячих укладок, тугих причесок", - добавил эксперт.
Чтобы самостоятельно понять, нужно ли начинать бить тревогу из-за выпадения волос или ситуация находится в пределах нормы, можно провести простой тест: взять небольшую прядь волос и осторожно потянуть ее. "Если в руке останется более пяти-шести волосков, это может указывать на повышенное выпадение и служит поводом для обращения к врачу-трихологу", - отметил Кузнецов.
В норме человек теряет 50-100 волосков ежедневно, но это число может варьироваться в зависимости от особенностей ухода за волосами, генетики и общего состояния здоровья. Также стоит обращать внимание на изменение плотности волос, расширение пробора, уменьшение объема хвоста, и если длительность выпадения составляет более 6-8 недель, подчеркнул дерматолог.
Если возникло подозрение на избыточную потерю волос, следует обратиться к трихологу или дерматологу. В некоторых случаях может потребоваться фототрихограмма - более детальное обследование волос, их структуры, возможных аномалий и дефектов. Также могут быть назначены лабораторные исследования, например, общий анализ крови, исследование на ферритин, сывороточное железо, тиреотропный гормон. А для женщин дополнительно - сдача крови для определения уровня половых гормонов, заключил Кузнецов.
Общество
 
 
