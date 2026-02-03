https://ria.ru/20260203/volodko-2071975358.html
Экс-министра природных ресурсов Курской области заключили под стражу
Экс-министра природных ресурсов Курской области заключили под стражу
Бывший министр природных ресурсов Курской области Александр Володько заключен под стражу а два месяца, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Курска. РИА Новости, 03.02.2026
Экс-министра природных ресурсов Курской области заключили под стражу
