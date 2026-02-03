Рейтинг@Mail.ru
Экс-министра природных ресурсов Курской области заключили под стражу
15:48 03.02.2026
Экс-министра природных ресурсов Курской области заключили под стражу
Бывший министр природных ресурсов Курской области Александр Володько заключен под стражу а два месяца, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Курска. РИА Новости, 03.02.2026
курская область, курск, происшествия
Курская область, Курск, Происшествия
Александр Володько
Александр Володько. Архивное фото
Александр Володько. Архивное фото
КУРСК, 3 фев - РИА Новости. Бывший министр природных ресурсов Курской области Александр Володько заключен под стражу а два месяца, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Курска.
"Постановлением Ленинского районного суда города Курска от 21 января в отношении Володько А.В., обвиняемого в совершении преступления... Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - сообщили агентству в пресс-службе суда.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Экс-судью из Сочи, подозреваемого в превышении полномочий, арестовали
Курская областьКурскПроисшествия
 
 
