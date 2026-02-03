https://ria.ru/20260203/voda-2071835488.html
В РПЦ рассказали, можно ли продавать святую воду
Церковь строго запрещает торговлю святой водой, заявил РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РИА Новости, 03.02.2026
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Церковь строго запрещает торговлю святой водой, заявил РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш).
"Категорически запрещено. Другое дело – люди приходят, пытаются какую-то бутылку приобрести. Но бутылка – это уже товар. У нее стоимость, и ее можно продать, и попросить пожертвование дополнительное за бутылку, за тару. Это нормально", – сказал РИА Новости Маркиш.
Иеромонах посоветовал сообщать в правоохранительные органы о случаях торговли святой водой.