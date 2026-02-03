Рейтинг@Mail.ru
В РПЦ рассказали, можно ли продавать святую воду - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
04:47 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/voda-2071835488.html
В РПЦ рассказали, можно ли продавать святую воду
В РПЦ рассказали, можно ли продавать святую воду - РИА Новости, 03.02.2026
В РПЦ рассказали, можно ли продавать святую воду
Церковь строго запрещает торговлю святой водой, заявил РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T04:47:00+03:00
2026-02-03T04:47:00+03:00
религия
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768392476_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1ded3db6a08680652aea171a59d0ea94.jpg
https://ria.ru/20260116/religiya-2068216784.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768392476_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_ed996c5b14b8a036ff2f092d0779c8bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
русская православная церковь
Религия, Русская православная церковь
В РПЦ рассказали, можно ли продавать святую воду

РИА Новости: церковь строго запрещает торговлю святой водой

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкРаздача крещенской воды в храме Святого праведного Иоанна Кронштадтского в Москве
Раздача крещенской воды в храме Святого праведного Иоанна Кронштадтского в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Раздача крещенской воды в храме Святого праведного Иоанна Кронштадтского в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Церковь строго запрещает торговлю святой водой, заявил РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш).
"Категорически запрещено. Другое дело – люди приходят, пытаются какую-то бутылку приобрести. Но бутылка – это уже товар. У нее стоимость, и ее можно продать, и попросить пожертвование дополнительное за бутылку, за тару. Это нормально", – сказал РИА Новости Маркиш.
Иеромонах посоветовал сообщать в правоохранительные органы о случаях торговли святой водой.
Девушка гадает во время святок - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Религиовед объяснил, можно ли верующим гадать
16 января, 05:24
 
РелигияРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала