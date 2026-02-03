В РПЦ рассказали, можно ли продавать святую воду

"Категорически запрещено. Другое дело – люди приходят, пытаются какую-то бутылку приобрести. Но бутылка – это уже товар. У нее стоимость, и ее можно продать, и попросить пожертвование дополнительное за бутылку, за тару. Это нормально", – сказал РИА Новости Маркиш.