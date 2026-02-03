Рейтинг@Mail.ru
Экс-замгубернатора Курской области обвинили в превышении власти - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:45 03.02.2026 (обновлено: 18:29 03.02.2026)
https://ria.ru/20260203/vlast-2072008145.html
Экс-замгубернатора Курской области обвинили в превышении власти
Экс-замгубернатора Курской области обвинили в превышении власти - РИА Новости, 03.02.2026
Экс-замгубернатора Курской области обвинили в превышении власти
Бывший вице-губернатора Курской области – министр природных ресурсов региона Константин Поляков обвиняется в превышении должностных полномочий, ему избрана мера РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T17:45:00+03:00
2026-02-03T18:29:00+03:00
происшествия
курская область
курск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2072018122_0:59:1280:779_1920x0_80_0_0_08629560ff45f426a16c9fae54b9e781.jpg
https://ria.ru/20260203/genprokuratura-2071980228.html
курская область
курск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2072018122_60:0:1197:853_1920x0_80_0_0_0613f2df06d8aac8ac09fc16bb0b1452.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курская область, курск, россия
Происшествия, Курская область, Курск, Россия
Экс-замгубернатора Курской области обвинили в превышении власти

Экс-замгубернатора Курской области Полякова обвинили в превышении власти

© Фото : Курская область/TelegramКонстантин Поляков
Константин Поляков - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Фото : Курская область/Telegram
Константин Поляков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 3 фев – РИА Новости. Бывший вице-губернатора Курской области – министр природных ресурсов региона Константин Поляков обвиняется в превышении должностных полномочий, ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий сроком на 2 месяца 25 суток, сообщили РИА Новости в пресс-службе судов по региону.
Ранее в Ленинском суде Курска сообщали РИА Новости, что бывший министр природных ресурсов Курской области Александр Володько заключен под стражу на два месяца, он также обвиняется в превышении должностных полномочий.
«
"Постановлением Ленинского районного суда города Курска от 22.01.2026 в отношении Полякова К.О., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в, г, е" части 3 статьи 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий – ред.), избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий сроком на 2 месяца 25 суток", – сообщили агентству в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.
Уточняется, что постановление в отношении Полякова не обжаловалось.
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Экс-заместителей главы Курской области будут судить за взятки
Вчера, 16:05
 
ПроисшествияКурская областьКурскРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала