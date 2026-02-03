Экс-замгубернатора Курской области обвинили в превышении власти

КУРСК, 3 фев – РИА Новости. Бывший вице-губернатора Курской области – министр природных ресурсов региона Константин Поляков обвиняется в превышении должностных полномочий, ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий сроком на 2 месяца 25 суток, сообщили РИА Новости в пресс-службе судов по региону.
Ранее в Ленинском суде Курска сообщали РИА Новости, что бывший министр природных ресурсов Курской области Александр Володько заключен под стражу на два месяца, он также обвиняется в превышении должностных полномочий.
«
"Постановлением Ленинского районного суда города Курска от 22.01.2026 в отношении Полякова К.О., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в, г, е" части 3 статьи 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий – ред.), избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий сроком на 2 месяца 25 суток", – сообщили агентству в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.
Уточняется, что постановление в отношении Полякова не обжаловалось.