Задержанного главу приморского Россельхознадзора отправили в изолятор

ВЛАДИВОСТОК, 3 фев – РИА Новости. Руководителя Приморского межрегионального управления Россельхознадзора Дмитрия Здановича, задержанного во Владивостоке по подозрению в получении взятки, отправили в изолятор, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.