Вице-губернатор Волков назначен врио главы Владимира

ТУЛА, 3 фев – РИА Новости. Вице-губернатор Владимирской области Сергей Волков назначен на должность временно исполняющего обязанности главы Владимира в связи с болезнью прежнего врио главы Владимира Гарева, сообщил губернатор региона Александр Авдеев в своем Telegram-канале.

В понедельник администрация города сообщила РИА Новости, что Владимир Гарев находится на больничном, но чувствует себя хорошо и идет на поправку. Кадровые решения на тот момент приняты не были.