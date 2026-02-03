Рейтинг@Mail.ru
Вице-губернатор Волков назначен врио главы Владимира - РИА Новости, 03.02.2026
12:36 03.02.2026
Вице-губернатор Волков назначен врио главы Владимира
Вице-губернатор Волков назначен врио главы Владимира
© Фото : Правительство Владимирской области/TelegramСергей Волков
Сергей Волков
ТУЛА, 3 фев – РИА Новости. Вице-губернатор Владимирской области Сергей Волков назначен на должность временно исполняющего обязанности главы Владимира в связи с болезнью прежнего врио главы Владимира Гарева, сообщил губернатор региона Александр Авдеев в своем Telegram-канале.
В понедельник администрация города сообщила РИА Новости, что Владимир Гарев находится на больничном, но чувствует себя хорошо и идет на поправку. Кадровые решения на тот момент приняты не были.
"Администрацию г. Владимира возглавит вице-губернатор Сергей Волков. Он назначен временно исполняющим полномочия главы администрации города, приступит к исполнению обязанностей с 4 февраля с.г", - говорится в сообщении.
Авдеев заверил, что Сергей Волков имеет большой опыт руководства городским и областным коммунальным хозяйством, хорошие организаторские навыки, в курсе всех городских проблем.
Согласно данным сайта регионального правительства, Волков родился в Белгородской области, после учебы занимал должности замруководителя департамента строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области, главы города Мценск в Орловской области, в 2022 году его назначили на должность заместителя губернатора Владимирской области. Награжден знаком "Почетный строитель России".
