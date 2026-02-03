Рейтинг@Mail.ru
13:18 03.02.2026 (обновлено: 14:19 03.02.2026)
VK Видео внедрил новый подход к подсчету просмотров
россия, марианна максимовская, вконтакте
Россия, Марианна Максимовская, ВКонтакте
VK Видео внедрил новый подход к подсчету просмотров
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. С начала 2026 года VK Видео внедряет новый подход к просмотрам для всех авторов на платформе. Сегодня этот процесс завершен: просмотр засчитывается после 5 секунд смотрения контента. Обновление относится ко всем формам длинного видео и направлено на повышение прозрачности метрик и улучшение качества аналитики.
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. С начала 2026 года VK Видео внедряет новый подход к просмотрам для всех авторов на платформе. Сегодня этот процесс завершен: просмотр засчитывается после 5 секунд смотрения контента. Обновление относится ко всем формам длинного видео и направлено на повышение прозрачности метрик и улучшение качества аналитики.
Новая логика подсчета позволяет точнее отражать интерес аудитории к контенту и делает показатель просмотров эффективным инструментом для авторов и рекламодателей.
"Порог в пять секунд выбран в соответствии с лучшими практиками видеохостингов во всем мире. Для VK Видео крайне важно укреплять доверие авторов и рекламодателей, и мы верим, что концентрация на реальной вовлеченности аудитории будет этому способствовать", — отметил вице-президент музыкальных и видеосервисов VK Николай Дуксин.
"Исторически сервис VK Видео развивался внутри ВКонтакте и использовал характерные для соцсетей способы подсчета просмотров контента, в частности — клипов и коротких видео. Сейчас VK Видео — самостоятельная платформа и крупнейший в России видеохостинг. Подавляющее большинство пользователей смотрят длинный контент в отдельном приложении VK Видео для мобильных устройств и ТВ. Самое время для внедрения понятной и открытой методики подсчета просмотров и начала новой страницы в истории развития сервиса", — добавила генеральный директор VK Видео Марианна Максимовская.
Новая логика подсчёта применяется только к новым просмотрам. Исторические данные пересчитываться не будут и сохранятся без изменений. Все остальные метрики — досмотры, лайки, комментарии и подписки — продолжат работать в прежнем режиме.
 
