08:15 03.02.2026
Синоптик предупредил о наступлении аномально холодной погоды
Температура ниже нормы ожидается в большинстве округов РФ в ближайшие дни, заявил РИА Новости заслуженный метеоролог Российской Федерации Роман Вильфанд. РИА Новости, 03.02.2026
общество, россия, черное море, краснодарский край, роман вильфанд
Общество, Россия, Черное море, Краснодарский край, Роман Вильфанд
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкУборка снега с крыши концертного зала в парке Зарядье в Москве
Уборка снега с крыши концертного зала в парке Зарядье в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Температура ниже нормы ожидается в большинстве округов РФ в ближайшие дни, заявил РИА Новости заслуженный метеоролог Российской Федерации Роман Вильфанд.
"Вот на всей Европейской территории, весь Северо-западный федеральный округ, Центральный, Приволжский, Южный федеральный округ, Северокавказский - везде температура значительно ниже нормы. Вот только-только побережье Черного моря, вот там около или выше нормы. А тут, континентальные районы Краснодарского края, Северокавказский федеральный круг - везде холодная погода. На Урале тоже холодно, очень сильная аномалия. Вот этот процесс устойчивый", - сказал Вильфанд.
ОбществоРоссияЧерное мореКраснодарский крайРоман Вильфанд
 
 
