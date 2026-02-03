https://ria.ru/20260203/vilfand-2071849797.html
Синоптик предупредил о наступлении аномально холодной погоды
Синоптик предупредил о наступлении аномально холодной погоды - РИА Новости, 03.02.2026
Синоптик предупредил о наступлении аномально холодной погоды
Температура ниже нормы ожидается в большинстве округов РФ в ближайшие дни, заявил РИА Новости заслуженный метеоролог Российской Федерации Роман Вильфанд. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T08:15:00+03:00
2026-02-03T08:15:00+03:00
2026-02-03T08:15:00+03:00
общество
россия
черное море
краснодарский край
роман вильфанд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071455656_0:132:3173:1917_1920x0_80_0_0_2bd5b051cbd8755e9c4e7622c6c9f473.jpg
https://ria.ru/20260203/moskva-2071840951.html
россия
черное море
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071455656_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_f46e1955eda8d479b753d71272fc0c45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, черное море, краснодарский край, роман вильфанд
Общество, Россия, Черное море, Краснодарский край, Роман Вильфанд
Синоптик предупредил о наступлении аномально холодной погоды
Вильфанд: аномально холодная погода ожидается в большинстве российских округов