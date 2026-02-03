Венесуэла продолжит сотрудничество со всеми странами, заявил посол

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Венесуэла продолжит сотрудничество со всеми странами, включая Россию, заявил посол республики в Москве Хесус Рафаэль Саласар Веласкес.
"Нам никто не указ. У нас есть суверенное правительство. У нас есть право иметь отношения со всем миром, без всякого влияния извне. Мы продолжим сотрудничество со всеми странами во всех областях", - сказал посол журналистам.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года.
