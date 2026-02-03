https://ria.ru/20260203/venesuela-2071920436.html
Родригес объявила об очередной перестановке в правительстве Венесуэлы
Родригес объявила об очередной перестановке в правительстве Венесуэлы
Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес объявила о назначении Даниэллы Кабельо на должность министра туризма. РИА Новости, 03.02.2026
