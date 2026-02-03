Рейтинг@Mail.ru
Экс-главу МИД Венесуэлы назначили представителем в США - РИА Новости, 03.02.2026
03:27 03.02.2026
Экс-главу МИД Венесуэлы назначили представителем в США
Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес назначила Феликса Пласенсию представителем страны в Соединённых Штатах Америки, а также обсудила с... РИА Новости, 03.02.2026
Венесуэла, США, Вашингтон (штат), Делси Родригес, Николас Мадуро, Хорхе Родригес
Экс-главу МИД Венесуэлы назначили представителем в США

Экс-главу МИД Венесуэлы Пласенсия назначили представителем в США

© AP Photo / Matias DelacroixГраффити с изображением нефтяных вышек в Каракасе, Венесуэла
Граффити с изображением нефтяных вышек в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
Граффити с изображением нефтяных вышек в Каракасе, Венесуэла. Архивное фото
МЕХИКО, 3 фев - РИА Новости. Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес назначила Феликса Пласенсию представителем страны в Соединённых Штатах Америки, а также обсудила с представителем США Лаурой Догу дальнейшую совместную работу по двусторонней повестке, сообщил глава МИД республики Иван Хиль.
"Начиная с сегодняшнего дня дипломатический представитель правительства Соединённых Штатов находится в Каракасе, а в ближайшее время наш дипломатический представитель Феликс Пласенсия прибудет в Вашингтон, чтобы ускорить дипломатическую и политическую работу, а также развитие общей повестки в экономической, политической и социальной сферах", - заявил по итогам встречи Родригес и Догу глава МИД Венесуэлы Хиль, его выступление опубликовал в своем Telegram-канале министр связи Мигель Анхель Перес Пирела.
Флаг Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Россия видит попытки Венесуэлы выработать новую модальность отношений с США
2 февраля, 20:37
По словам Хиля, во встрече с американским дипломатом в президентском дворце Миравальес помимо Родригес участвовал спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.
"Повестка предполагает прежде всего рассмотрение разногласий и противоречий, как и объявила президент, - исторических разногласий между правительством Соединённых Штатов и правительством Боливарианской Республики Венесуэла. Мы также провели обзор общей повестки, прежде всего в энергетической сфере, а также по торговым, политическим и экономическим вопросам", - добавил Хиль.
Министр иностранных дел заявил также, что США и Венесуэла "вступают в этап работы и всестороннего пересмотра всех направлений сотрудничества, которые будут развивать в ближайшие месяцы".
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года.
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Венесуэла осудила попытки США ограничить торговлю с Кубой
30 января, 22:56
 
