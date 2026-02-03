Экс-главу МИД Венесуэлы назначили представителем в США

МЕХИКО, 3 фев - РИА Новости. Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес назначила Феликса Пласенсию представителем страны в Соединённых Штатах Америки, а также обсудила с представителем США Лаурой Догу дальнейшую совместную работу по двусторонней повестке, сообщил глава МИД республики Иван Хиль.

"Начиная с сегодняшнего дня дипломатический представитель правительства Соединённых Штатов находится в Каракасе, а в ближайшее время наш дипломатический представитель Феликс Пласенсия прибудет в Вашингтон, чтобы ускорить дипломатическую и политическую работу, а также развитие общей повестки в экономической, политической и социальной сферах", - заявил по итогам встречи Родригес и Догу глава МИД Венесуэлы Хиль, его выступление опубликовал в своем Telegram-канале министр связи Мигель Анхель Перес Пирела.

По словам Хиля, во встрече с американским дипломатом в президентском дворце Миравальес помимо Родригес участвовал спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

"Повестка предполагает прежде всего рассмотрение разногласий и противоречий, как и объявила президент, - исторических разногласий между правительством Соединённых Штатов и правительством Боливарианской Республики Венесуэла. Мы также провели обзор общей повестки, прежде всего в энергетической сфере, а также по торговым, политическим и экономическим вопросам", - добавил Хиль.

Министр иностранных дел заявил также, что США и Венесуэла "вступают в этап работы и всестороннего пересмотра всех направлений сотрудничества, которые будут развивать в ближайшие месяцы".

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.