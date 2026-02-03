Рейтинг@Mail.ru
Сын Усольцевой заявил, что старается жить дальше - РИА Новости, 03.02.2026
22:01 03.02.2026
Сын Усольцевой заявил, что старается жить дальше
Сын Усольцевой заявил, что старается жить дальше - РИА Новости, 03.02.2026
Сын Усольцевой заявил, что старается жить дальше
Сын от первого брака пропавшей с семьей в красноярской тайге Ирины Усольцевой Даниил Баталов заявил, что старается жить дальше, переезжать в другой город не... РИА Новости, 03.02.2026
Сын Усольцевой заявил, что старается жить дальше

Сын пропавшей в тайге Усольцевой заявил, что будет продолжать жить дальше

Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда во время поисков семьи Усольцевых
© Фото : КГКУ "Спасатель"/Telegram
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда во время поисков семьи Усольцевых
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Сын от первого брака пропавшей с семьей в красноярской тайге Ирины Усольцевой Даниил Баталов заявил, что старается жить дальше, переезжать в другой город не планирует.
"Я стараюсь жить дальше, этим и занимаюсь, в этом вижу смысл. Надо из любой ситуации выбираться. Я не депрессивный человек, буду продолжать жить дальше", - заявил молодой человек в эфире "Пусть говорят" на Первом канале, подчеркнув, что является православным человеком.

Молодой человек также сообщил, что переезжать в другой город не собирается и недавно сделал предложение своей девушке.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября 2025 года сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело по пункту "а", части 2, статьи 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц), приоритетной остается версия о несчастном случае. Активные поиски завершились 12 октября. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели.
Стало известно о задолженности пропавшей в Красноярском крае Усольцевой
