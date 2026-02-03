Рейтинг@Mail.ru
Миронов предложил ввести уроки на предприятиях - РИА Новости, 03.02.2026
06:13 03.02.2026
Миронов предложил ввести уроки на предприятиях
Миронов предложил ввести уроки на предприятиях - РИА Новости, 03.02.2026
Миронов предложил ввести уроки на предприятиях
Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести факультативные уроки на предприятиях для знакомства школьников с... РИА Новости, 03.02.2026
общество, балашиха, сергей миронов
Общество, Балашиха, Сергей Миронов
Миронов предложил ввести уроки на предприятиях

Миронов предложил ввести уроки на предприятиях для школьников

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести факультативные уроки на предприятиях для знакомства школьников с промышленностью.
"Минпросвещения и Минпромторгу необходимо рассмотреть вопрос о введении факультативных выездных занятий и экскурсий на предприятия для знакомства школьников с промышленностью", - сказал Миронов РИА Новости.
Он рассказал, что в понедельник посетил корпорацию "Рубин" в подмосковной Балашихе, где выпускают и испытывают гидравлические системы и тормоза почти для всех российских самолетов, в том числе для Sukhoi SuperJet-100 и МС-21. Миронов отметил, что средний возраст сотрудников - 43 года, так как на предприятии уделяют большое внимание подготовке молодых кадров, начиная со школы.
"В ходе посещения предприятия мне рассказали, что здесь регулярно проходят экскурсии для детей. Ребята приходят и смотрят, как работают взрослые. Они получают наглядное представление о профессии и потом осознанно идут учиться в колледж", - добавил лидер партии.
По словам Миронова, важно, что учебные классы для студентов колледжа тоже организованы прямо на территории предприятия, и таким образом подготовка молодых специалистов ведется со школьной скамьи, что является отличным примером, "как нужно работать и воспитывать молодежь, за которой будущее".
Вместе с тем политик считает, что для решения кадровых проблем в нужных отраслях экономики государству необходимо повышать социальную поддержку молодежи.
