Советник Хаменеи рассказал об инициативе по извлечению урана из-под завалов
01:50 03.02.2026
Советник Хаменеи рассказал об инициативе по извлечению урана из-под завалов
Советник Хаменеи рассказал об инициативе по извлечению урана из-под завалов
в мире
иран
али шамхани
магатэ
иран
в мире, иран, али шамхани, магатэ
Советник Хаменеи рассказал об инициативе по извлечению урана из-под завалов

© AP Photo / Atomic Energy Organization of IranОбъект по обогащению урана в Натанзе
Объект по обогащению урана в Натанзе - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© AP Photo / Atomic Energy Organization of Iran
Объект по обогащению урана в Натанзе. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Советник верховного лидера Ирана по политическим вопросам Али Шамхани заявил, что пока нет инициативы по извлечению обогащенного урана из-под завалов, добавив, что это опасно и что идут переговоры с МАГАТЭ.
"Объем обогащенного урана остается неизвестным, поскольку часть запасов под завалами, а инициативы по его извлечению пока нет, так как это крайне опасно", - заявил Шамхани в интервью ливанскому телеканалу Al Mayadeen.
Он отметил, что идут переговоры с МАГАТЭ по тому, чтобы оценить объем запасов, при этом сохранив безопасность и избежав риска.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Иран снизит обогащение урана в обмен на что-то, заявил советник Хаменеи
