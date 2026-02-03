Советник Хаменеи рассказал об инициативе по извлечению урана из-под завалов

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Советник верховного лидера Ирана по политическим вопросам Али Шамхани заявил, что пока нет инициативы по извлечению обогащенного урана из-под завалов, добавив, что это опасно и что идут переговоры с МАГАТЭ.