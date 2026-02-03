https://ria.ru/20260203/ukraina-2072057969.html
Киев эвакуирует население Харьковской области за линией соприкосновения
Киев эвакуирует население Харьковской области за линией боевого соприкосновения, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 03.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
киев
харьковская область
киев
