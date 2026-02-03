https://ria.ru/20260203/ukraina-2072053872.html
Пророссийские хакеры получили данные иностранных наемников на Украине
03.02.2026
Пророссийские хакеры получили данные иностранных наемников на Украине
Пророссийские хакеры группировки Beregini получили список данных иностранных наемников, поступивших на службу в Главное управление разведки (ГУР) Украины,... РИА Новости, 03.02.2026
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Пророссийские хакеры группировки Beregini получили список данных иностранных наемников, поступивших на службу в Главное управление разведки (ГУР) Украины, материалы есть в распоряжении РИА Новости.
В списках значатся наемники из Колумбии
, Швеции
, Аргентины
, Бразилии
, США
, Великобритании
, Франции
, Испании
, Туркмении
, Норвегии
, Японии
, Бельгии
, Австралии
, Германии
, Дании
.
"В последние месяцы из-за расформирования "Интернационального легиона" в составе Сухопутных войск Украины
все наемники потекли рекой в ГУР. Иностранцы все также прибывают в Киев
и проходят оформление в киевском ТЦК (территориальных центров комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.), а документы направляются в ГУР. Заметим и то, что колумбийцы, которые себя некрасиво зарекомендовали с декабря, уже получают приказы в ГУР Украины", - сказали хакеры.
Члены группировки добавили, что полученные списки были сформированы за последние пару месяцев одного из районных ТЦК Киева.
Помимо этого в списках значатся личные данные наемников, включая номер военных частей, их паспортных данные и идентификационные номера, должности и звания.
Минобороны России
неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.