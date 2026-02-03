Рейтинг@Mail.ru
Аудиторы попросили кабмин Украины усилить контроль за денежными тратами
22:13 03.02.2026
Аудиторы попросили кабмин Украины усилить контроль за денежными тратами
украина
украина, в мире
Аудиторы попросили кабмин Украины усилить контроль за денежными тратами

© РИА Новости / СтрингерЗдание Кабинета министров Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Здание Кабинета министров Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Аудиторы просят кабинет министров Украины усилить контроль за денежными тратами, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Заместитель главы аудиторской службы Украины Александр Шкуропат просит кабинет министров усилить контроль за расходованием денежных средств, а также обращает внимание коллег на резкое увеличение количества инвалидов I-II группы", - сказал собеседник агентства.
