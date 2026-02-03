https://ria.ru/20260203/ukraina-2072029361.html
Грэм* призвал Трампа начать процесс передачи Украине ракет Tomahawk
Грэм* призвал Трампа начать процесс передачи Украине ракет Tomahawk - РИА Новости, 03.02.2026
Грэм* призвал Трампа начать процесс передачи Украине ракет Tomahawk
Сенатор-республиканец Линдси Грэм* (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) призвал президента США Дональда Трампа начать процесс... РИА Новости, 03.02.2026
ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Сенатор-республиканец Линдси Грэм* (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) призвал президента США Дональда Трампа начать процесс предоставления Украине ракет Tomahawk, заявив, что такой шаг, по его оценке, может стать "переломным" с точки зрения ситуации на поле боя.
"После этой масштабной атаки минувшей ночью я бы призвал президента Трампа
начать процесс предоставления Украине
ракет Tomahawk, что стало бы переломным фактором в военном плане", — написал Грэм* в социальной сети X.
По его словам, предпринимаемые меры давления, призванные подтолкнуть российскую сторону к переговорам и прекращению ударов по Украине, пока не дают результата. "Очевидно, что давление, которое мы оказываем, чтобы побудить (президента России
Владимира - ред.) Путина сесть за стол переговоров и прекратить масштабные атаки против Украины, не работает", — заявил сенатор.
Грэм* также поддержал идею усиления экономического давления, в том числе за счет мер в отношении покупателей российской нефти. "Идею президента Трампа нацелиться на покупателей нефти, которые поддерживают военную машину России, следует энергично продвигать Соединенным Штатам и Европе", — написал он.
Сенатор добавил, что Индия
, по его утверждению, "закупает значительно меньше российской нефти", и если другие крупные покупатели последуют этому примеру, это, по его мнению, "поможет остановить кровопролитие".
В октябре 2025 года президент США
Дональд Трамп заявил, что Вашингтон
не намерен обучать другие страны использованию ракет Tomahawk, отметив, что это "очень мощное и точное" оружие, освоение которого требует около года интенсивной подготовки.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов