Грэм* призвал Трампа начать процесс передачи Украине ракет Tomahawk - РИА Новости, 03.02.2026
19:32 03.02.2026
Грэм* призвал Трампа начать процесс передачи Украине ракет Tomahawk
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп
© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский сенатор Линдси Грэм*
Американский сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский сенатор Линдси Грэм*. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Сенатор-республиканец Линдси Грэм* (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) призвал президента США Дональда Трампа начать процесс предоставления Украине ракет Tomahawk, заявив, что такой шаг, по его оценке, может стать "переломным" с точки зрения ситуации на поле боя.
"После этой масштабной атаки минувшей ночью я бы призвал президента Трампа начать процесс предоставления Украине ракет Tomahawk, что стало бы переломным фактором в военном плане", — написал Грэм* в социальной сети X.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
США заплатят Украине два процента стоимости ее богатств
15 января, 08:00
По его словам, предпринимаемые меры давления, призванные подтолкнуть российскую сторону к переговорам и прекращению ударов по Украине, пока не дают результата. "Очевидно, что давление, которое мы оказываем, чтобы побудить (президента России Владимира - ред.) Путина сесть за стол переговоров и прекратить масштабные атаки против Украины, не работает", — заявил сенатор.
Грэм* также поддержал идею усиления экономического давления, в том числе за счет мер в отношении покупателей российской нефти. "Идею президента Трампа нацелиться на покупателей нефти, которые поддерживают военную машину России, следует энергично продвигать Соединенным Штатам и Европе", — написал он.
Сенатор добавил, что Индия, по его утверждению, "закупает значительно меньше российской нефти", и если другие крупные покупатели последуют этому примеру, это, по его мнению, "поможет остановить кровопролитие".
В октябре 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не намерен обучать другие страны использованию ракет Tomahawk, отметив, что это "очень мощное и точное" оружие, освоение которого требует около года интенсивной подготовки.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
США наконец одобрили ввод войск НАТО на Украину. Осталась маленькая деталь
8 января, 08:00
 
