Нет смысла отправлять Киеву деньги, заявил Сийярто - РИА Новости, 03.02.2026
17:56 03.02.2026
Нет смысла отправлять Киеву деньги, заявил Сийярто
Очевидно, чьей победой окончится конфликт на Украине, поэтому нет смысла отправлять Киеву миллиарды евро, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических... РИА Новости, 03.02.2026
БУДАПЕШТ, 3 фев - РИА Новости. Очевидно, чьей победой окончится конфликт на Украине, поэтому нет смысла отправлять Киеву миллиарды евро, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Чем дольше длится эта война, тем дольше страдает украинский народ, тем больше людей погибает, тем больше разрушается Украина, поэтому нет смысла Евросоюзу отправлять Украине больше денег или оружия", - сказал Сийярто, добавив, что очевидно, чьей победой закончится конфликт, поэтому нет смысла сжигать миллиарды евро, так как это только продлит кровопролитие.
После переговоров в Бангкоке с главой МИД Таиланда Сихасак Пхуангкеткео Сийярто также отметил, что Венгрия не позволит отправить свои деньги Киеву.
