"Придет не одна". В Европе забили тревогу из-за Украины
17:06 03.02.2026
"Придет не одна". В Европе забили тревогу из-за Украины
Евросоюз не планирует и никогда не намеревался принимать Украину в объединение, пишет хорватское издание Advance. РИА Новости, 03.02.2026
"Придет не одна". В Европе забили тревогу из-за Украины

Advance: ЕС не планирует и никогда не хотел принимать Украину в объединение

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Евросоюз не планирует и никогда не намеревался принимать Украину в объединение, пишет хорватское издание Advance.
"Западные члены Европейского союза не считают, что с этической точки зрения чем-то обязаны Украине. Их больше интересуют строки в государственных бюджетах. <…> Вступление такой страны в Европейский союз станет потрясением для всей системы единой сельскохозяйственной политики. <…> Украина придет не одна, а потянет за собой вопрос Молдавии, оставшихся государств Западных Балкан и дополнительных кандидатов. <…> Ни одному западному правительству такое не нужно", — говорится в материале.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает в Верховной раде - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Генсек НАТО в речи в Раде призвал готовиться к трудным решениям по Украине
Вчера, 15:22
По мнению издания, Киев "ждет вознаграждения, которого никогда не дождется", поскольку его "никто всерьез и не планировал".
В январе Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. Он заявил, что хочет "конкретную дату" в договоре "об окончании войны".
Американские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
"Ввязываться в войну". План США и Европы против России поразил журналиста
Вчера, 14:52
Позже немецкая газета Die Zeit сообщила, что канцлер Германии Фридрих Мерц исключил возможность быстрого вступления Украины в Евросоюз. По его словам, каждая страна, желающая вступить в ЕС, должна соответствовать так называемым Копенгагенским критериям, а этот процесс обычно занимает несколько лет.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева.
При этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС. В частности, польские власти неоднократно заявляли, что заблокируют вступление Украины в Европейский союз, если Киев не согласится на эксгумацию жертв Волынской резни, в результате которой во время Второй мировой войны от рук украинских националистов погибли поляки. А глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш заявлял, что прием Украины в Евросоюз стал бы исторической ошибкой, поскольку ее поведение не соответствует статусу страны-кандидата в члены сообщества.
Миротворец ВС РФ у КПП МС на трассе Бендеры — Кишинев в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
"Их не остановить". Украина готовит окружение сотен тысяч россиян
Вчера, 08:00
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
